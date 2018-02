Japanse beurs sluit in de min door duurdere yen

Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Een duurdere yen zorgde daarbij voor koersdruk onder de exportbedrijven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging hoger van start maar eindigde uiteindelijk 0,4 procent lager op 21.154,17 punten.

De Japanse hoofdindex noteert daarmee op het laagste niveau in vier maanden. De autobedrijven Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, kampten met de duurdere yen en verloren 2,1 en 1,2 procent. Telecomconcern Softbank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, zakten 2,4 en 1,4 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de Japanse economie in het vierde kwartaal met 0,5 procent op jaarbasis is gegroeid. Dat was minder dan de groei van 0,9 procent waar economen op hadden gerekend.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omhoog. De beurs in Shanghai, die vanaf donderdag een week gesloten is vanwege de viering van het Chinese Nieuwjaar, stond tussentijds 0,3 procent in de plus. In Hongkong steeg de Hang Seng-index 1,2 procent en de Kospi in Seoul won 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager.