Wall Street zet met bescheiden koersstijgingen winstreeks door

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 24.640,45 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2662,94 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 7013,51 punten.

Fed-president Jerome Powell liet weten dat de Amerikaanse centrale bank waarschijnlijk door zal gaan met geleidelijke renteverhogingen ondanks de recente onrust op de beurzen.

PepsiCo profiteerde afgelopen kwartaal van sterkere verkopen bij de snackdivisie. Daarmee kon de teruglopende frisdrankverkoop in Noord-Amerika worden gecompenseerd. PepsiCo won 0,2 procent. Verder kwam ook Under Armour met cijfers. De maker van sportkleding wist qua omzet ruimschoots aan de verwachtingen te voldoen. Wel sloot het bedrijf het slotkwartaal af met een verlies. Het aandeel steeg ruim 17 procent.

Medicijnendistributeur AmerisourceBergen maakte een sprong van meer dan 9 procent. Volgens The Wall Street Journal zou drogisterijbedrijf Walgreens Boots Alliance het concern benaderd hebben voor een overname. De marktwaarde van AmerisourceBergen wordt geraamd op krap 20 miljard dollar.

Amazon

Webwinkel Amazon (plus 2 procent) stond ook in de schijnwerpers. Het bedrijf zou honderden werknemers willen ontslaan. Het gaat om medewerkers op het hoofdkantoor in Seattle. Eerder maakte Amazon bekend in de Verenigde Staten juist duizenden banen te creëren.

Autofabrikant General Motors (GM) leverde 1,4 procent in. GM gaat een fabriek in Zuid-Korea sluiten. Daardoor komen circa 2000 werknemers op straat te staan. De sluiting gaat gepaard met een last van 850 miljoen dollar.

Xerox

Printerfabrikant Xerox ging 2,6 procent omlaag. Een grote aandeelhouder van Xerox heeft een rechtszaak aangespannen om de fusiedeal met het Japanse Fujifilm tegen te houden.

Op economisch gebied werd gemeld dat het vertrouwen van kleine ondernemers in de VS is gestegen. Woensdag komen belangrijke cijfers over de inflatie en winkelverkopen.

De euro was 1,2359 dollar waard, tegen 1,2364 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 0,2 procent tot 59,17 dollar. Brent kostte 0,3 procent meer op 62,77 dollar per vat.