Uitzendconcern Randstad ziet omzet en winst verder groeien

Evengoed was topman Jacques van den Broek te spreken over de prestaties in die regio. De uitzender verhoogde het dividend met 46 procent. Volgens Van den Broek moet het verhoogde dividend ertoe bijdragen dat Randstad meer als stabiele investering wordt gezien.

De omzet van Randstad in de slotmaanden van 2017 kwam uit op bijna 5,8 miljard euro, maakt Randstad dinsdag bekend. Dat betekende een stijging van 8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 197,9 miljoen euro, 30 procent meer dan een jaar eerder.

De groei van Randstad kreeg ook in het begin van dit jaar een vervolg. Volgens de uitzender was in januari sprake van een omzetstijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In Nederland was de omzetgroei vorige maand 6 procent, waar deze over heel 2017 uitkwam op 5 procent. De seinen voor dit jaar staan volgens de topman wereldwijd nog altijd op groen.

Dividend

Over 2017 wil Randstad 2,76 euro per aandeel uitkeren. Daarvan is 2,07 euro regulier dividend. Daarbovenop komt een bonus van 0,69 euro per aandeel. Al met al is sprake van de hoogste uitkering aan aandeelhouders ooit, aldus het concern.

Door een minimum aan dividend te garanderen hoopt Van den Broek ook dat het aandeel Randstad wat minder vatbaar wordt voor schommelingen. ''Het Randstad-aandeel wordt vaak onterecht in een emmertje met volatiele fondsen geplaatst", aldus de topman.

Arbeidsmarkt

Randstad pleit daarnaast nogmaals voor een Deltaplan voor banen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Volgens Van den Broek zijn met name op het gebied van onderwijs, zorg en in de techniek problemen aan het ontstaan.

Van den Broek is naar eigen zeggen al veelvuldig in overleg met verschillende ministeries en instanties. Vooral in onderwijs en zorg gaat de uitstroom van mensen volgens hem harder dan de instroom. Hij noemde als voorbeeld voormalig medewerkers van een bank die in staat moeten zijn om, na de juiste scholing, in het onderwijs aan de slag te gaan.

Het opleiden van mensen is ook iets waar Randstad zelf werk van maakt. De uitzender was in 2017 goed voor het scholen van 25.000 mensen. Dit jaar zullen dat er 35.000 zijn, zo voorspelde Van den Broek. Hij zei verder dat in de technieksector vooral vraag is naar werknemers aan de bovenkant en in het middensegment.

Van den Broek pleitte vorig jaar nog voor meer kennismigranten. De boodschap van toen begint volgens hem nu langzaamaan te landen.