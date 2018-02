Verder herstel op beurzen Azië na zware verliezen

Beleggers trokken zich op aan de flinke koerswinsten op Wall Street. Vooral in Hongkong en China gingen de markten stevig vooruit voorafgaand aan de viering van het Chinese Nieuwjaar op donderdag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus en in Hongkong dikte de Hang Seng-index 1,6 procent aan. De Kospi in Seoul kreeg er 0,7 procent bij, onder aanvoering van de technologiegiganten Samsung en SK Hynix met winsten van 4,5 procent en 4,3 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,6 procent hoger de dag uit.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zag de Nikkei een eerdere winst verdampen. De Japanse hoofdindex eindigde uiteindelijk 0,7 procent lager op 21.244,68 punten, mede door koersverliezen in de transportsector. Honda Motor daalde 1,7 procent. De Japanse automaker roept volgens persbureau Reuters zo'n 350.000 voertuigen terug in China vanwege problemen met de motor.