Sportmerk Puma ziet 2018 met vertrouwen tegemoet

De omzetgroei zal wel iets minder sterk zijn in vergelijking met 2017.

Puma voorziet een operationele winst van 305 miljoen tot 325 miljoen euro over 2018. Afgelopen jaar was dat 245 miljoen euro. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 10 procent. Dat is iets minder dan de verkoopplus van 14 procent afgelopen jaar, waarmee de omzet tot boven de 4 miljard euro steeg.

Puma maakt volop werk van het vergroten van zijn naamsbekendheid. Sterren als Rihanna, Kylie Jenner, Selena Gomez en Cara Delevingne werden eerder al gestrikt als uithangbord. Vanaf volgend voetbalseizoen is Puma ook sponsor van AC Milan. De deal gaat op 1 juli in. Nu nog is Puma-concurrent Adidas sponsor van de club.

De Duitsers zijn ook de sponsor van het Italiaanse voetbalelftal. Net als het Nederlands elftal lukte het de Azzurri niet om zich te plaatsen voor het WK voetbal later dit jaar in Rusland. Voor Puma een hard gelag. Topman Bjørn Gulden zei dat hierdoor ''significant minder geld" zal worden verdiend. Puma is ook sponsor van WK-deelnemer Senegal. Maar die deal werd vooraf als minder lucratief bestempeld.

De vooruitzichten van het sportmerk volgen kort op de aankondiging van grootaandeelhouder Kering om het leeuwendeel van zijn aandelen Puma van de hand te doen. Deze worden verdeeld onder aandeelhouders van het Franse luxemerk, onder meer bekend van Gucci. Aandeelhouders van Kering stemmen op 26 april over het voorstel.