Aandelenmarkten in Azië hoger na zware verliezen op vrijdag

Ook de olieprijs ging weer iets omhoog na een zesdaagse verliesreeks. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke beurs in Japan gesloten bleef vanwege een nationale feestdag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent hoger. Beleggers maakten zich op voor de viering van het Chinese Nieuwjaar, waarbij de beurzen vanaf donderdag een week gesloten zullen blijven. In Hongkong stond de Hang Seng-index 0,9 procent in de plus.

De Kospi in Seoul dikte 1,3 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een zwaargewicht in de index, klom 2,9 procent.

De All Ordinaries in Sydney bleef achter met een verlies van 0,3 procent door koersverliezen onder de gouddelvers. Ook de Australische retailers stonden onder druk na tegenvallende kwartaalberichten in de sector.