Correctie zat er ook wel aan te komen op de beurs

De Dow-Jonesindex daalde maandag ruim 4 procent, de grootste daling sinds 2011. Donderdag volgde nog een flinke min. De Amerikaanse index is deze week 5,2 procent in de min gesloten. En ook de AEX ontkwam niet aan het negatieve sentiment. De Amsterdamse beurs stond vrijdag 5,7 procent lager vergeleken met eind vorige week.

Nou zaten die correcties er ook wel aan te komen, zeggen beursanalisten. In 2017 steeg bijvoorbeeld de Dow-Jonesindex zonder grote problemen met 26,7 procent. Beleggers zagen de AEX in dezelfde tijd bijna 15 procent groeien. En vanaf het nieuwe jaar tot en met 22 januari steeg de AEX nog eens met 4,8 procent in een vrijwel rechte lijn.

"Dat is onze jaarprognose die je in een maand te pakken hebt", zegt Bob Homan, hoofd Investment Office van ING, over deze laatste stijging. "In 2017 was de grootste daling 3 procent. Dat is niet normaal." Homan moet terug naar 1993 om een jaar te vinden waarin beurzen ook zo kalm waren. "In alle andere jaren heb je tussendoor altijd wel een correctie van 10 of 15 procent."

Verwende beleggers

Ook Jim Tehupuring, portefeuillemanager bij Probeleggen, wijst naar de eerdere stijgingen. "Beleggers zijn misschien verwend geraakt met koersen die rustig stegen. In de afgelopen 20 jaar was het vrijwel altijd zo dat de beurs minstens een keer 10 procent achteruit ging." En correcties horen ook gewoon bij beurzen, zegt hij. De koersen die deze week op de borden stonden noemt hij puur sentiment. “Dit zijn natuurlijk altijd de momenten waarop je koel moet blijven. Een goede belegger kijkt niet naar sentiment.”

De stijgende rentes op vooral Amerikaanse staatsobligaties zorgden in eerste instantie ervoor dat beleggers nog eens goed naar hun investeringen in aandelen gingen kijken. Zo steeg de rente op een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van twee jaar naar eenzelfde niveau als het gemiddelde dividendrendement van aandelen in de S&P 500-index.

Met een hoger rendement zullen sommige investeerders eerder in veilige staatsobligaties investeren dan in de risicovolle aandelen. "Er is nu een alternatief", zegt Homan hierover. Eerder verwezen analisten al naar de hele lage rentes op obligaties om de hoge aandelenkoersen te verklaren. Vooral obligaties met een lange looptijd worden een alternatief voor aandelen, denkt Homan.

Hogere inflatie VS

Verder is er de vrees voor hogere inflatie in de VS. Maar waarom is dat nou zo erg? Tehupuring legt uit dat inflatie in principe helemaal geen probleem is. “Dit houdt een economie draaiende.” Het gevaar voor beleggers ontstaat wanneer de Amerikaanse centrale bank te snel de rente waartegen banken bij de centrale bank lenen verhoogt.

“Het is een unieke marktsituatie. We hebben heel lang een lage rente van de Fed gezien. Mocht de inflatie verder oplopen, dan moet de Fed deze rente verhogen en waarom draaide de economie zo goed? Omdat iedereen gratis geld kon krijgen. Als de rente van de Fed oploopt, dan wordt die impuls minder.” Hoewel de vraag is of een licht verhoging van het rentetarief van de Fed echt zo’n probleem is, voegt hij toe.

Europese beurzen

Maar als dit een Amerikaanse ontwikkeling is, waarom dalen de Europese beurzen dan mee? Wanneer er echte paniekverkopen worden gedaan, maakt het verschil tussen beurzen opeens niet meer uit, zegt Homan. "Dan wordt er ook geen onderscheid gemaakt in aandelen. Alles gaat een-op-een naar beneden. Maar op het moment dat het rustiger wordt, zou je best kunnen zien dat Amerika verder afkabbelt en Europa optrekt."

Homan ziet de daling van deze week vooral als correctie op de korte termijn. Een aandelenmarkt die langer daalt zie je vaker wanneer de economie in een recessie terechtkomt. "Maar die economie is goed en kan ook best wel veel hebben. Ik zie het toch als iets tijdelijks en ook eerder als een kans."

Hij wijst ook naar de bedrijfswinsten. Naar verwachting groeien die het komende jaar met ruim 10 procent. Als alles normaal blijft, dan zal de aandelenmarkt ook ongeveer zoveel omhoog gaan als de rentes niet flink stijgen, zegt Homan.