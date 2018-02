Opnieuw forse verliezen op Europese beursvloeren

Flow Traders was een positieve uitschieter op het Damrak na publicatie van de jaarresultaten.

De AEX eindigde 1,5 procent in de min op 518,33 punten. De hoofdindex daalde een dag eerder al 1,9 procent en leed een weekverlies van 5,8 procent. De MidKap verloor 1 procent tot 790,13 punten. De effectenbeurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,4 procent in.

Flow Traders maakte een koerssprong van bijna 22 procent in de MidKap. De beursintermediair zag de handelsinkomsten in het relatief rustige beursjaar 2017 met een derde afnemen. Het bedrijf vaart echter wel bij de wilde koersbewegingen op de financiële markten van de afgelopen dagen en verdiende sinds begin dit jaar al meer dan de recordinkomsten in het derde kwartaal van 2015.

Informatieleverancier RELX was de enige stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 0,5 procent. Telecombedrijf KPN, biotechnoloog Galapagos en kabel- en telecomconcern Altice waren de grootste dalers in de hoofdindex met verliezen tot 3,6 procent. Bij de middelgrote fondsen was Philips Lighting de grootste verliezer met een min van ruim 3 procent.

In Parijs klom L'Oréal 0,3 procent. De Franse cosmeticaproducent heeft in de belangrijke feestdagenperiode goede zaken gedaan met vooral zijn luxere producten. Voor dit jaar voorspelt topman Jean-Paul Agon opnieuw een sterke omzetgroei en een verdere verhoging van de winstgevendheid.

A.P. Møller-Maersk daalde in Kopenhagen 0,6 procent na tegenvallende resultaten. De Deense containervervoerder kampte vorige jaar met een grote cyberaanval en andere ''operationele uitdagingen". Voor het lopende boekjaar gaat het bedrijf wel uit van een flinke groei.

De euro was 1,2233 dollar waard, tegen 1,2250 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen voor de zesde dag op rij omlaag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 2,2 procent minder op 59,77 dollar. Brentolie zakte 2,1 procent in prijs tot 63,43 dollar per vat.