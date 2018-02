Opnieuw flinke minnen op Wall Street

Twitter viel in positieve zin op na verrassend sterke kwartaalcijfers.

Na een aarzelend begin liepen gaandeweg de verliezen op, met bovendien nog een scherpe daling tegen het einde van de handel. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 4,2 procent lager op 23.860,46 punten. De bredere S&P 500 zakte 3,8 procent tot 2581,00 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,9 procent en eindigde op 6777,16 punten.

De sterkste daler in de Dow was creditcardbedrijf American Express met een verlies van 5,6 procent. Ook zwaargewichten als vliegtuigbouwer Boeing en machinebouwer Caterpillar leverden meer dan 5 procent in, net als chipmaker Intel. Geen enkel Dow-fonds hield het hoofd boven water. Oliemaatschappij ExxonMobil stond bovenaan met een min van 1,1 procent.

Twitter

Twitter onttrok zich wel aan de hernieuwde malaise op Wall Street. Het technologiebedrijf verraste vriend en vijand door voor het eerst in zijn bijna twaalfjarige geschiedenis een echte kwartaalwinst te rapporteren, bij een omzet die voor het eerst in een jaar tijd groeide. Adverteerders waren bereid meer geld op tafel te leggen, mede dankzij verbeteringen aan de app van de berichtendienst. Het aandeel schoot 12 procent omhoog.

Tesla stelde daarentegen teleur met zijn resultaten. Die werden ontsierd door hoge kosten die de fabrikant van elektrische auto's moest maken om de productie van zijn relatief goedkope Model 3 op stoom te krijgen. Daardoor zette het bedrijf zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Het aandeel daalde 8,6 procent.

Viacom

Viacom was dan wel weer in trek met een plus van 7,2 procent. De kwartaalcijfers van het film- en televisiebedrijf stelden flink teleur, maar dat maakt een voor aandeelhouders lucratieve fusie met branchegenoot CBS, waar inmiddels verkennende gesprekken mee worden gevoerd, volgens kenners alleen maar waarschijnlijker.

De euro was 1,2250 dollar waard, net zoveel als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde 2,2 procent tot 60,43 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper en kostte 64,24 dollar per vat.