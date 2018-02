Europese beurzen sluiten opnieuw flink in de min

Ook in Amsterdam gingen de koersen over een breed front omlaag, al wisten AkzoNobel en Intertrust zich daar dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers aan te onttrekken.

De AEX-index op Beursplein 5 zag het verlies in het laatste handelsuur ruimschoots verdubbelen en sloot uiteindelijk 1,9 procent lager op 526,12 punten. De MidKap zakte 2,1 procent tot 797,93 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 1,4 tot 2,6 procent in. Een dag eerder lieten de graadmeters in Europa nog een sterk herstel zien.

AkzoNobel was met een plus van 2,9 procent de sterkste van niet meer dan drie stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen. Het verf- en chemiebedrijf heeft volgens analisten sterke financiële prestaties laten zien in het vierde kwartaal, en liet bovendien weten klaar te zijn voor een verkoop of juridische afsplitsing van zijn speciaalchemietak.

Vopak

Ook Vopak hield het hoofd boven water dankzij een hoger beleggingsadvies van analisten van Goldman Sachs. Het tankopslagbedrijf werd 0,8 procent meer waard. Oliedienstverlener SBM Offshore gaf een teleurstellende winstverwachting af en behoorde tot de sterkste dalers met een verlies van 3,3 procent. Helemaal onderaan stond chipmachinebouwer ASML met een min van 5 procent.

In de MidKap stond Intertrust bovenaan met een koerssprong van 18 procent. De financieel dienstverlener boekte afgelopen kwartaal veel meer winst en omzet dan verwacht. Beursintermediair Flow Traders werd bijna 6 procent hoger gezet. Dat bedrijf vaart wel bij de forse handelsvolumes en koersuitslagen van de afgelopen dagen.

Société Générale

In Parijs kreeg Société Générale er tegen de trend in 2 procent bij. De bank zagen de winst in het vierde kwartaal dalen, maar presteerde wel beter dan analisten hadden voorspeld. Total won 0,7 procent. Het Franse olieconcern boekte afgelopen kwartaal een vijfde meer winst en keert de komende jaren meer dividend uit.

De euro was 1,2250 dollar waard, tegen 1,2280 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie daalde 1,3 procent tot 60,97 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper en kostte 64,80 dollar per vat.