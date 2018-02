Japanse beurs sluit wederom hoger

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,1 procent in de plus op 21.890,86 punten. De Japanse hoofdindex staat voor deze week echter nog altijd zo'n 6 procent in de min.

Vooral de automakers, glasfabrikanten en farmaceutische bedrijven waren in trek bij beleggers. Toyota klom 2,4 procent, Asahi Glass won 5,9 procent en Takeda Pharmaceutical steeg 1,8 procent.

Softbank

Softbank won 1 procent. Swiss Re bevestigde dat het Japanse technologieconcern overweegt om een minderheidsbelang te nemen in de Zwitserse herverzekeraar. Softbank liet daarnaast bij de publicatie van de kwartaalcijfers weten voorbereidingen te treffen voor een beursgang van zijn mobiele tak in Japan.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook overwegend vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent hoger. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent in de plus en de Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan.