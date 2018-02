Nieuwe verliesbeurt voor Wall Street

Grote blikvanger op Wall Street was technologiebedrijf Snap, vanwege een goed ontvangen cijferbericht. Beleggers verwerkten verder nog wat andere bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 24.893,35 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,5 procent tot 2681,66 punten. Schermenbeurs Nasdaq speelde 0,9 procent kwijt tot 7051,98 punten.

Snapchat

Snap, bekend van de Snapchat-app, won bijna 48 procent. Het bedrijf zag het aantal gebruikers opvallend groeien. Ook werd er meer geld binnengehaald met de verkoop van advertenties. Speelgoedfabrikant Hasbro opende eveneens de boeken en kreeg er zo'n 9 procent aan beurswaarde bij.

Andere grote stijgers waren casinoketen Wynn Resorts en mediabedrijf Tronc, met plussen van bijna 9 en dik 19 procent. Wynn zag topman en oprichter Steve Wynn vertrekken. De miljardair werd al enige weken in verband gebracht met seksuele intimidatie.

Tronc heeft de Los Angeles Times en de San Diego Union-Tribune verkocht aan miljardair Patrick Soon-Shiong. Dat levert een half miljard dollar op.

Chipotle

Chipotle Mexican Grill ging juist onderuit. De fastfoodketen kelderde een kleine 11 procent na de presentatie van zijn cijfers. Walt Disney leverde daarnaast 1,3 procent in. Er kwamen wel meer bezoekers naar de pretparken en het entertainmentconcern kondigde nieuwe Star Wars-films aan.

Verder noteerde Michael Kors een plus van circa 1 procent. Het modebedrijf profiteerde van de overname van schoenenmerk Jimmy Choo. Dankzij de dure pumps van dat merk is de omzet omhooggegaan.

Ook was er aandacht voor Wells Fargo. Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft zijn oordeel over de bank verlaagd, van A naar A-. Het aandeel noteerde evenwel 0,5 procent in de plus.

Olie

De olieprijzen gingen omlaag na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 2,7 procent goedkoper op 61,67 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 65,40 dollar per vat.

De euro was 1,2271 dollar waard, tegen 1,2280 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.