Nikkei toont bescheiden herstel na zware koersverliezen

Beleggers trokken zich op aan het herstel op Wall Street, waar de indices na een grillige handelsdag stevige winsten wisten te boeken. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 21.645,37 punten. Eerder op de dag stond de Japanse hoofdindex nog ruim 3 procent in de plus. Dinsdag kelderde de Nikkei bijna 5 procent door de vrees voor een sterker stijgende rente en oplopende inflatie. Dat was het grootste dagverlies in vijftien maanden.

Bij de bedrijven won Toyota 1,2 procent. De Japanse automaker verhoogde voor de derde keer op rij zijn winstverwachting dankzij stijgende autoverkopen in de Verenigde Staten. Het bedrijf verwacht in het lopende boekjaar dat eindigt in maart een recordwinst te behalen. Telecomconcern Softbank, dat de resultaten bekend zal maken, klom 3,8 procent.

Hang Seng-index

In Hongkong toonde de Hang Seng-index een tussentijdse winstje 0,1 procent. De handel in het aandeel Wynn Macau werd stilgelegd voorafgaand aan het bericht dat Steve Wynn is afgetreden als directeur van casinobedrijf Wynn Resorts, dat hij heeft opgericht. De schatrijke casinotycoon legt zijn functie neer na beschuldigingen aan zijn adres van jarenlange seksuele intimidatie.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,9 procent in de plus en de Kospi in Seoul leverde een eerdere winst weer in en verloor 1,7 procent. De beurs in Shanghai zakte 1,1 procent onder aanvoering van de Chinese banken.