Wall Street herstelt na lagere opening

Koopjesjagers sloegen hun slag op Wall Street. De vrees voor een sterker stijgende rente verdween even naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 2,3 procent hoger op 24.912,77 punten. De Dow beleefde maandag met een min van 4,6 procent het grootste verlies in tijden. De brede S&P 500 klom 1,7 procent tot 2695,14 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,1 procent tot 7115,88 punten.

Kenners hadden eerder al gewaarschuwd dat er een koerscorrectie aan zat te komen. De opmars die de aandelenmarkten vorig jaar doormaakten werd voor een groot deel gestuwd door het stimulerende beleid van centrale banken.

General Motors

Wat betreft bedrijven waren de ogen van beleggers gericht op General Motors (GM). Het autoconcern moest afgelopen kwartaal eenmalig meer dan 7 miljard dollar afschrijven in verband met de Amerikaanse belastinghervormingen.

Afgezien daarvan ging het best goed en de resultaten waren beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Het moederbedrijf van Cadillac en Chevrolet profiteerde vooral van eerder doorgevoerde bezuinigingen en hogere prijzen van auto's. GM steeg bijna 6 procent.

Ook Allergan gaf een kijkje in de boeken. De farmaceut, bekend van onder meer botox, heeft in het vierde kwartaal winst geboekt door sterke vraag naar zijn medicijnen. Bovendien kon het bedrijf succesvolle testresultaten overleggen voor migrainemedicijn ubrogepant. Allergan won 2 procent.

AkzoNobel

Verfproducent Axalta Coating Systems tekende een plus van 1,5 procent op na publicatie van resultaten. Het concern was vorig jaar in verregaande onderhandelingen over een samengaan met AkzoNobel. De fusiegesprekken liepen vast, toen Axalta een overnamebod kreeg van het Japanse Nippon Paint.

Verder waren er cijfers over de Amerikaanse handel. Het handelstekort is in 2017 opgelopen naar 566 miljard dollar, het hoogste niveau sinds 2008. Daarnaast werd bekend dat het aantal vacatures in de VS in december is gedaald naar het laagste punt in zeven maanden.

De euro was 1,2371 dollar waard, tegen 1,2375 dollar bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 63,49 dollar en Brentolie werd 1 procent goedkoper op 66,94 dollar per vat.