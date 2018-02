Deutsche Bank duikt door belastinghervorming VS in rode cijfers

Vooral de negatieve impact van de recente belastinghervormingen in de VS was volgens de bank de reden dat het jaar met een verlies werd afgesloten. Zonder die last zou het financiële concern wel zwarte cijfers hebben geschreven.

Deutsche Bank zette 1,4 miljard euro opzij vanwege de belastingwijzigingen. Zonder dat bedrag zou onder de streep 900 miljoen euro zijn overgebleven.

Aan het einde van 2016 resteerde voor dat jaar een tekort van 1,4 miljard euro. Deutsche Bank benadrukte dat het belastingeffect in de VS uiteindelijk positief zal uitpakken voor de nettowinst.

De omzet van de bank daalde afgelopen jaar met 12 procent tot 26,4 miljard euro. Dit kwam vooral doordat enkele bezittingen werden verkocht.

Maar ook ''uitdagende marktomstandigheden", zetten de opbrengsten onder druk. Zonder de eenmalige posten zou de omzet 5 procent lager zijn uitgekomen.

Niet tevreden

Volgens topman John Cryan is de bank goed op weg naar duurzame groei en een hoger rendement. ''Maar we zijn nog steeds niet tevreden met onze resultaten", zo zei hij.

Deutsche Bank denkt dit jaar circa 23 miljard euro aan kosten te maken. Dat is bijna een miljard euro meer dan eerder voorzien.

In sommige gevallen is het afstoten van onderdelen vertraagd. Een aantal deals is zelfs helemaal geschrapt.