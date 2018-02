Europese beurzen sluiten overwegend in de min

Ook een negatieve opening van de Amerikaanse beurzen speelde mee.

De AEX op Beursplein 5 leverde uiteindelijk 0,7 procent in, op 556,87 punten. De MidKap noteerde een plus van 0,2 procent op 846,82 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. In Frankfurt ging de DAX zelfs 1,4 procent onderuit.

AkzoNobel was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 0,7 procent. Informatieleverancier RELX had te maken met een adviesverlaging door Exane een was met een verlies van 3,8 procent de grootste daler.

Ook Shell, dat de winst verdubbelde, verloor op de beurs. Het aandeel van de olie- en gasreus leverde 2,2 procent in. Levensmiddelenconcern Unilever, dat in 2017 bijna een miljard euro meer winst boekte, won 0,7 procent.