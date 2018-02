Lagere omzet voor Vodafone door afsplitsing Nederlandse activiteiten

Dat kwam deels doordat de Nederlandse activiteiten, die zijn ondergebracht bij VodafoneZiggo, niet meer bij de resultaten worden opgeteld. Ook zetten kortingsacties om klanten te trekken het resultaat onder druk, net als negatieve wisselkoerseffecten.

De totale omzet in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar viel 3,6 procent lager uit op 11,8 miljard euro. De serviceomzet, het geld dat Vodafone verdient met verkeer op zijn netwerken, steeg in de periode met 1,1 procent. Dat was iets minder dan door kenners werd voorzien.

Draadloze pakketten

Om nieuwe klanten te winnen, introduceert Vodafone in heel Europa flexibelere draadloze pakketten. De impact van promoties in Europa werd deels gecompenseerd door betere prestaties in Zuid-Afrika. Het bedrijf handhaafde zijn jaarlijkse groeiverwachtingen voor het bedrijfsresultaat met ongeveer 10 procent.

Verder is het bedrijf bezig met het uitbreiden van een glasvezelnetwerk in het Verenigd Koninkrijk. Branchegenoot BT maakte vrijwel tegelijkertijd bekend tot 2020 ongeveer 3,4 miljard euro in de verbetering van zijn Britse netwerk te steken. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van glasvezelverbindingen.

Qua netwerkverbindingen loopt met name het Verenigd Koninkrijk achter bij andere Europese landen. Telecombedrijven worden door de politiek en het bedrijfsleven onder druk gezet verbeteringen door te voeren.