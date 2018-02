Omzet McDonald's Nederland naar recordhoogte van 811 miljoen euro

In totaal bezochten trokken de 245 restaurants van McDonald's acht miljoen klanten meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 5 procent. Inmiddels komt 80 procent van de Nederlanders minimaal een keer per jaar bij de McDonald's.

De rest van de omzetstijging komt volgens Steijaert deels door prijsverhogingen, maar vooral doordat klanten vaker kozen voor duurdere producten. ''Klanten die eerst kozen voor een Big Mac gaan nu vaker voor een Maestro Burger."

Voor dit jaar verwacht McDonald's in Nederland zeker net zo hard te groeien als de markt, die als geheel met 4,5 procent terrein zal winnen. ''Als het weer twee keer zo snel als de markt gaat dan komen we misschien in de buurt van de groei van afgelopen jaar."

Roer omgegooid

Volgens Steijaert is de weg naar boven drie jaar geleden ingeslagen. Toen bleef McDonald's achter bij de concurrenten en werd het roer omgegooid door meer naar de klanten te luisteren. Het Nederlandse innovatiesysteem is sindsdien zelfs door McDonald's ook naar andere landen geëxporteerd.

Het afgelopen jaar leverde dat onder meer Maestro Angus Smokey BBQ en de Old Dutch op. Dit jaar zit er onder meer guacamole in de pijplijn. Ook wordt er gekeken naar pittigere producten en naar ontwikkelingen zoals de McVegan, die momenteel in Finland uitgeprobeerd wordt.

Versbereide eieren

De hele dag door een ontbijtmenu aanbieden, waarmee het concern scoort in de Verenigde Staten, staat niet op de planning. In Nederland is volgens Steijaert meer behoefte aan ''premium" producten. Zo zullen er mogelijk wel meer versbereide eieren op het menu opduiken als toevoeging.

Verder zal ook in Nederland het aantal restaurants worden uitgebreid na jaren van relatieve stilstand. Ook wil het bedrijf in meer vestigingen innovaties als koffiehoek McCafé, tafelbediening en bezorgdienst McDelivery invoeren.