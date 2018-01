Tienduizend ontslagen bij Fuji Xerox

Fujifilm krijgt iets meer dan de helft van het fusiebedrijf in handen. Het nieuwe concern heeft hoofdkantoren in Tokio en het Amerikaanse Norwalk.

De aandeelhouders van Xerox ontvangen een speciaal dividend van 2,5 miljard dollar. De transactie moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond en leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen van minstens 1,7 miljard dollar.

Door de samenvoeging van Xerox in het 56 jaar oude samenwerkingsverband ontstaat een onderneming met een jaaromzet van 18 miljard dollar. Fuji Xerox levert onder meer inktcartridges, toners en fotoapparatuur. Het fusieconcern krijgt een notering in New York.

Uitdaging

Het verlies van tienduizend banen komt neer op een vijfde van het totale personeelsbestand bij Fuji Xerox, dat te maken heeft met uitdagende marktomstandigheden. In verband met het banenverlies neemt Fujifilm een last van omgerekend ruim een half miljard over een periode van drie jaar. De productiecapaciteit van Fuji Xerox staat hoofdzakelijk in Azië.

Xerox kwam onder druk te staan van activistische aandeelhouders die aandrongen op een verkoop van het bedrijf en een nieuw bestuur. Het nieuwe fusieconcern zal worden geleid door Xerox-topman Jeff Jacobson.