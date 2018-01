Voormalig ING-baas Hommen wordt adviseur bij BlackRock

Hommen gaat naast zijn functie als adviseur ook werken aan de uitbreiding van de contacten met onder meer institutionele klanten, de politiek en daarnaast toezichthouders.

Naast zijn nieuwe functie bij Blackrock is de 74-jarige Hommen ook president-commissaris bij bouwer VolkerWessels en commissaris bij supermarktbedrijf Ahold Delhaize.

Hommen was van 2009 tot en met 2013 bestuursvoorzitter van ING. In die periode had de bank te maken met enkele grote uitdagingen. Zo werd onder Jan Hommen de verzekeringstak afgestoten en kromp het personeelsbestand van de bank flink.

Ook was hij als bestuursvoorzitter belast met het terugbetalen van een groot deel van de financiële steun die de bank in de crisisjaren had ontvangen van de overheid.

Voor zijn carriere bij ING was Hommen financieel directeur bij Philips.