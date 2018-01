Intel ziet omzet in 2017 stijgen naar recordhoogte

Dat heeft de Amerikaanse chipproducent laten weten bij de presentaties van de jaarcijfers over 2017.

Intel grijpt de recente belastingverlaging in de Verenigde Staten aan om zijn winstuitkering aan aandeelhouders op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen.

"Intel kent een rijke historie van investeringen in onderzoek, ontwikkeling en productie in de Verenigde Staten', zegt financieel directeur Bob Swan. "De belastinghervorming is een verdere aanmoediging om deze investeringen voort te zetten." 's Werelds grootste chipproducent heeft door de maatregelen wel een eenmalige last van 5,4 miljard dollar (4,3 miljard euro) in de boeken moeten opnemen.

Halfgeleiders

Die 'tegenvaller' zorgde ervoor dat Intel afgelopen jaar de nettowinst met 7 procent zag dalen naar 9,6 miljard dollar. In het vierde kwartaal werd zelfs een verlies geleden. De omzet daarentegen nam met een kleine 6 procent toe en bereikte een recordniveau van 62,8 miljard dollar. De operationele winst steeg met bijna 40 procent tot 17,9 miljard dollar.

Net als zijn concurrenten profiteerde Intel afgelopen jaar van een wereldwijd sterk groeiende vraag naar halfgeleiders. De belangrijke klant en aandeelhouder van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML stak de laatste tijd veel geld in geheugenchips en technologie voor bijvoorbeeld mobiele communicatie en zelfrijdende auto's. Die investeringen beginnen nu hun vruchten af te werpen, aldus het bedrijf.

Meltdown en Spectre

Eerder deze maand bleken de chips van Intel kwetsbaar voor de beveiligingslekken Spectre en Meltdown. Hackers kunnen via deze kwetsbaarheden gevoelige informatie stelen van de systemen van gebruikers. De chips van Intel worden veel gebruikt in pc's, tablets en smartphones.

Het bedrijf gaf donderdag geen details over de kosten van het oplossen van de beveiligingsproblemen. Wel zei Intel dat de kwetsbaarheden toekomstige resultaten, klantrelaties en zijn reputatie kunnen schaden.