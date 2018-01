Europese beurzen in het groen

Op het Damrak stonden de financiële bedrijven echter onder druk na enkele adviesverlagingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 571,45 punten. De hoofdindex beweegt daarmee rond het hoogste niveau van begin juli 2001.

De MidKap steeg 0,2 procent tot 862,52 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt was een positieve uitschieter met een plus van 0,9 procent en tikte een nieuw recordniveau aan.

Grootste stijger in de AEX was Altice met een winst van 4,5 procent na een adviesverhoging door Barclays. Daarnaast overweegt het door schulden geplaagde Franse kabel- en telecombedrijf ongeveer drieduizend Portugese telecommasten te verkopen. De waarde van de telefoonpalen wordt geschat op 600 miljoen euro.

Minnen

Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,9 procent. De banken ING en ABN Amro volgden met minnen van 1,5 en 1,1 procent na adviesverlagingen. De verzekeraars NN Group en Aegon verloren 0,6 en 0,4 procent.

In de MidKap stond ASR onderaan met een min van 1,1 procent. Bodemonderzoeker Fugro voerde de stijgers aan bij de middelgrote bedrijven met een plus van 2 procent.

In Londen klom easyJet bijna 6 procent. De Britse prijsvechter profiteerde afgelopen kwartaal van een stijgende vraag naar vliegreizen en afgenomen concurrentie. Sky steeg 2,5 procent. De Britse marktwaakhond heeft twijfels over de fusie tussen televisiezenders Fox en Sky. Fox-baas Rupert Murdoch zou door de deal teveel invloed krijgen in het Verenigd Koninkrijk.

Carrefour

Carrefour won ruim 5 procent in Parijs. Het Franse supermarktconcern gaat 2.400 banen schrappen op zijn hoofdkantoor. Ook gaat het bedrijf honderden voormalige winkels van de keten Dia verkopen en reduceert het de omvang van zijn megasupermarkten. De ingrepen moeten leiden tot een jaarlijkse besparing van 2 miljard euro in 2020.

De euro was 1,2242 dollar waard, tegen 1,2247 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 63,89 dollar. Brentolie steeg ook 0,5 procent in prijs, tot 69,36 dollar per vat.