Rémy Cointreau verkoopt veel dure cognac in China

De totale omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg bijna 318 miljoen euro, staat in een handelsbericht. Daarmee gingen de verkopen op eigen kracht en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met ruim 3 procent vooruit ten opzichte van een jaar eerder.

Bij de divisie verantwoordelijk voor Rémy Martin was sprake van een verkoopplus van 5,5 procent. Het Chinese nieuwjaarsfeest is weer in aankomst en dan tasten rijke Chinezen doorgaans diep in de buidel voor een dure fles drank.

Rémy Cointreau speelt ook in op deze ontwikkeling door in het Aziatische land niet in te zetten op goedkopere flessen, maar juist op duurdere als Louis XIII. Dat is cognac die voor duizenden euro's per fles over de toonbank gaat.