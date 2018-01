Mediabedrijf TMG wil af van beursnotering

Mediahuis nam vorige maand een belang van ruim 29 procent in TMG over van Talpa, het bedrijf van John de Mol. Ook kocht het bedrijf op de beurs nog stukken bij, zodat het nu in totaal 98,5 procent in handen heeft. Om ook het restant te verwerven begint Mediahuis een wettelijke uitkoopprocedure.

''De beursexit biedt TMG rust en ruimte zodat we ons volledig kunnen richten op het uitvoeren van de toekomstplannen'', aldus topman Marc Vangeel. Daarmee verdwijnt na bedrijven als Wegener en VNU opnieuw een Nederlandse uitgeverij van de beurs in Amsterdam.

Het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf is daar sinds 1971 genoteerd.

Overnamestrijd

De overname door Mediahuis kwam er overigens niet zonder slag of stoot. Ook De Mol had zijn zinnen gezet op TMG en stapte zelfs naar de rechter om op zijn minst een gesprek met het bedrijf af te dwingen over zijn bod, dat hoger was dan dat van de Vlaamse NRC-eigenaar.

De Belgen wisten zich evenwel gesteund door de Brabantse ondernemersfamilie Van Puijenbroek, die al sinds de jaren vijftig als aandeelhouder bij De Telegraaf betrokken was. Die hulp bleek doorslaggevend, omdat Mediahuis daardoor snel een controlerend belang kon verwerven.

De Mol kwam zo buitenspel te staan en vond ook bij de rechter geen gehoor voor zijn grieven. Begin december besloot hij zijn minderheidsbelang dan maar te verkopen. De familie van Puijenbroek heeft haar aandelen TMG inmiddels omgeruild voor een belang in Mediahuis.