Japanse beurs eindigt met klein verlies

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,4 procent in de min op 23.763,37 punten. De farmaceutische bedrijven stonden onder druk.

Eisai verloor 2,3 procent en Astellas Pharma zakte 2,1 procent. De hoop op een sterk kwartaalcijferseizoen hielp de makers van elektronische componenten vooruit. Zo stegen de chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron respectievelijk 3,1 en 2,8 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai won 0,4 procent, in afwachting van het groeicijfer van de Chinese economie. De Kospi in Seoul stond nagenoeg onveranderd na het besluit van de Bank of Korea om de rente conform verwachting onveranderd te laten op 1,5 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,1 procent.