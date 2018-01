Kleine verliezen op aandelenmarkten Azië

De Japanse Nikkei-index eindigde 0,4 procent lager op 23.868,34 punten. Een dag eerder bereikte de hoofdgraadmeter nog het hoogste niveau in 26 jaar.

De grote Japanse banken Mizuho Financial, Sumitomo Financial en Mitsubishi UFJ Financial gingen tot 1 procent omlaag. Zakenbank Nomura en levensverzekeraar Dai-ichi Life tekenden verliezen tot 0,6 procent op.

Beleggers in Tokio verwerkten nog wel een meevallend cijfer over de orders voor Japanse machines. Die gingen in november met 5,7 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder. Er was juist gerekend op een daling van de orderontvangst.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds in het rood, maar wist de handelsdag uiteindelijk af te sluiten met een kleine plus, op een nieuwe recordstand van 31.983,41 punten. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,5 procent omlaag.