Amsterdamse beurs met kleine plus de handel uit

Chipmachinemaker ASML, die woensdag de boeken opent, stond bij de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak.

De AEX-index sloot uiteindelijk op 561,18 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 847,42 punten. De beurzen in Parijs en Frankurt eindigden tot 0,4 procent hoger. Londen leverde 0,2 procent in.

ASML

ASML won 1,2 procent. Kenners menen dat het bedrijf in het vierde kwartaal ruimschoots zal hebben voldaan aan de eigen verwachtingen. De aandacht zal woensdag vooral uitgaan naar de verwachtingen voor de komende tijd.

Zeker de vorderingen die ASML maakt met de peperdure EUV-technologie, die een steeds groter aandeel in de omzet zal krijgen, zal beleggers interesseren. Verzekeraar NN group was koploper in de AEX met een plus van 1,6 procent.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 1,2 procent. Sowieso gingen grondstofbedrijven over een breed front omlaag. In de MidKap was roestvrijstaalproducent Aperam de sterkste daler met een min van 2,3 procent.

In Frankrfurt speelden Thyssenkrupp en Salzgitter tot 1,4 procent kwijt. In Hesinki verloor Outokumpu 0,9 procent. Mijnbouwers als Rio Tinto en BHP Billiton stonden in Londen bij de sterkste dalers met minnen tot 3 procent.

Kiadis Pharma

Verder vielen in Amsterdam de verliezen van biotechbedrijven Kiadis Pharma en Probiodrug op. De fondsen verloren respectievelijk 8,3 en 15,9 procent. TIE Kinetix leverde 4,2 procent in. De voltallige raad van commissarissen van het softwarebedrijf is per direct opgestapt vanwege een verschil van inzicht met enkele grote aandeelhouders.

BP zakte in Londen 2,7 procent. De Britse oliemaatschappij zet nog eens 1,4 miljard euro opzij voor de betaling van schadeclaims die voortvloeien uit een ramp op een van zijn boorplatforms in de Golf van Mexico in 2010.

Hugo Boss

In Frankfurt klom Hugo Boss bijna 4 procent. Het modehuis heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. In de laatste maanden van het jaar, inclusief de belangrijke feestdagenperiode, ging de omzet met 5 procent omhoog.

De euro was 1,2230 dollar waard, tegen 1,2264 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 63,89 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,4 procent tot 69,31 dollar per vat.