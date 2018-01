Deutsche Bank verwacht minder dan vierduizend banen te verhuizen om Brexit

Dit vertelt John Cryan aan het Zwitserse dagblad Neue Zuercher Zeitung in een zaterdag gepubliceerd interview. In totaal heeft Deutsche Bank zo'n 8.600 werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Hij verwijst naar mediaberichten waarin het cijfer van vierduizend vaak genoemd is. Volgens Cryan is dit veel te hoog. Bankiers, ICT'ers en handelaren die in Londen zitten, zouden daar ook willen blijven werken.

De centrale administratie om transacties te verwerken verhuist wel naar Duitsland, maar dat zal minder banen raken dan gedacht, aldus Cryan.

Afgelopen april verklaarde Sylvie Matherat, die bij Deutsche Bank verantwoordelijk is voor naleving van regels en wetten, dat de dienstverlening voor Europese klanten naar Duitsland verplaatst wordt. Dit betreft ongeveer tweeduizend mensen.

Toezichthouders zouden willen dat ook het risicomanagement dan wordt verplaatst naar Frankfurt. Dit zou om nog eens tweeduizend werknemers gaan.