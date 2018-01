Wall Street besluit week met nieuwe records

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen sloot 0,9 procent hoger op 25.803,19 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent en eindigde op 2786,24 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,7 procent omhoog en kwam op 7261,06 punten.

Bij de hoofdfondsen won JPMorgan Chase 1,7 procent. Door een eenmalige afboeking als gevolg van gewijzigde belastingregels zag de bank de winst afgelopen kwartaal flink dalen. Ook hogere voorzieningen voor slechte leningen drukten het resultaat, dat desondanks de verwachtingen van analisten overtrof.

Branchegenoot Wells Fargo profiteerde juist van het mildere belastingregime. Mede daardoor kon de grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten in het vierde kwartaal een hogere winst in de boeken zetten. Toch leverde het aandeel 0,7 procent in. Vermogensbeheerder Blackrock rapporteerde eveneens een fikse meevaller en won 3,3 procent.

Boeing

In de Dow was vliegtuigbouwer Boeing de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent. Fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems volgde met een plus van 1,9 procent. Industriereus General Electric leverde 1,4 procent in en stond daarmee onderaan bij de hoofdfondsen.

Bij de techfondsen verloor Facebook 4,5 procent van zijn beurswaarde. Het bedrijf achter het gelijknamige sociale netwerk kondigde wijzigingen aan in de manier waarop het nieuwsoverzicht aan gebruikers wordt gepresenteerd. Die kunnen ten koste gaan van de adverteerders die het geld in het laatje moeten brengen.

De euro was 1,2200 dollar waard, tegen 1,2135 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 64,41 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder en bracht per vat van 159 liter 69,84 dollar op.