AEX onderbreekt winstreeks en sluit 0,5 procent lager

Beleggers namen wat gas terug na de opmars van de afgelopen dagen. Financiële fondsen deden het wel goed en gingen in heel Europa omhoog.

De toonaangevende AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent lager op 560,44 punten. De hoofdindex wist een dag eerder nog de piek van 2007 te overtreffen en werkte daarmee het verlies sinds de financiële crisis weg. De AEX sloot dinsdag nog op het hoogste niveau sinds de zomer van 2001.

De MidKap daalde woensdag 0,6 procent tot 852,06 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt zakten tot 0,8 procent. Londen steeg 0,2 procent.

Financiële sector

De financiële bedrijven ING, ABN Amro, Aegon en NN Group gingen in Amsterdam bij de hoofdfondsen aan kop met plussen van 1,4 tot 3,1 procent.

In de MidKap eindigde verzekeraar ASR bovenaan met een winst van 2,5 procent. Ook op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stonden banken en verzekeraars bovenaan.

Grootste daler in de AEX was kabel- en telecombedrijf Altice met een verlies van 7,2 procent. Het aandeel steeg een dag eerder nog ruim 10 procent na de aankondiging van de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA.

Luchtvaart

Verder stonden luchtvaartbedrijven in de belangstelling van beleggers na bekendmaking van vervoerscijfers. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM was in Amsterdam de grote verliezer in de MidKap met een min van 3,6 procent.

In Frankfurt steeg Lufthansa met 1,9 procent. Het bedrijf heeft Ryanair van de troon gestoten als grootste maatschappij in Europa. British Airways-moederbedrijf IAG en EasyJet verloren in Londen tot 1,9 procent.

Bij de middelgrote bedrijven steeg navigatiebedrijf TomTom 1,3 procent na een positief rapport van ING.

Takeaway.com

Takeaway.com verloor bij de kleinere bedrijven ruim 5 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar 38 procent meer bestellingen voor maaltijden dan in 2016.

In Nederland liepen de bestellingen via Thuisbezorgd.nl met bijna een derde op, tot 27,4 miljoen. Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2017 iets afvlakken.

De euro was 1,1965 dollar waard, tegen 1,1925 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 63,42 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 69,04 dollar per vat.