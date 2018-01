Japanse beurs doet stapje terug na sterk begin nieuwe jaar

Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten deden overwegend een stapje terug.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de min op 23.788,20 punten. Een dag eerder had de Japanse hoofdindex nog het hoogste tussentijdse niveau sinds november 1991 bereikt.

De stemming werd gedrukt door koersverliezen van enkele zwaargewichten in de index. Zo verloren telecomconcern Softbank, kledingverkoper Fast Retailing en chipmachinemaker Tokyo Electron tussen de 0,5 procent en 1,7 procent.

Opmars

De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitzondering en zette de opmars voort met een tussentijdse winst van 0,3 procent. De index sloot dinsdag voor de elfde dag op rij met winst. Dat was de langste winstreeks sinds 1991.

De beurs in Shanghai zakte 0,3 procent nadat was gebleken dat de consumentenprijzen in China in december op jaarbasis met 1,8 procent zijn gestegen. Dat was iets minder dan economen hadden verwacht.

De All Ordinaries in Sydney leverde 0,6 procent in onder aanvoering van de gouddelvers. De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung bleef onder druk staan na de tegenvallende winstverwachting voor het vierde kwartaal en zakte bijna 3 procent.