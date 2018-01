AEX vierde dag op rij hoger gesloten van nieuwe jaar

In Amsterdam was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis een opvallende daler na een negatief analistenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent hoger op 558,16 punten. Dat is het hoogste niveau in ruim tien jaar. De MidKap klom 0,4 procent tot 853,30 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij.

Boskalis was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 4,4 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. Volgens de kenners houdt de prestatie van het aandeel de afgelopen maanden geen gelijke tred met de verbeteringen in de sector.

Randstad was de koploper met een winst van 3,3 procent. Analisten van Morgan Stanley zijn positiever gestemd over Europese uitzenders en verhoogden de beleggingsadviezen voor Randstad, het Zwitserse Adecco (plus 1,6 procent) en het Britse Hays (plus 2,5 procent).

MidKap

De MidKap werd aangevoerd door TomTom (plus 2,1 procent). Het navigatiebedrijf maakte iets goed van het verlies van donderdag, toen bekend werd dat twee grote spelers in de autobranche een belang nemen in concurrent HERE technologies. Verzekeraar ASR (min 1,2 procent) stond na een adviesverlaging onderaan.

Bij de kleinere bedrijven won ICT Group 1,9 procent. Het ICT-bedrijf gaat samenwerken met batterijleverancier Iwell op het gebied van energieopslagdiensten. Pharming werd 2,6 procent meer waard. Topman Sijmen de Vries zei tegen De Telegraaf dit jaar met meer nieuws te komen over onderzoeken naar nieuwe toepassingen van het middel Ruconest.

De financieel geplaagde meubelgigant Steinhoff won op de Duitse beurs 6,5 procent. Om aan geld te komen verkoopt het bedrijf verschillende bezittingen. Zo moet de verkoop van een privéjet miljoenen opleveren.

De euro was 1,2035 dollar waard, tegen 1,2062 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper en bracht per vat 61,31 dollar op. De prijs van Brentolie zakte 0,8 procent tot 67,55 dollar p