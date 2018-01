Regering Trump gaat meer oliewinning voor kusten VS mogelijk maken

Het plan, dat donderdag bekendgemaakt werd, hangt samen met de ambitie van Trump om de ontwikkeling van de binnenlandse energie verder aan te jagen.

Volgens de regering Trump wordt het tijd dat de VS gaat profiteren van de "enorme energiewaarde" van het land. De veiling van rechten voor in totaal 47 gebieden verdeeld over verschillende wateren, moet daar een bijdrage aan leveren.

Momenteel vindt de meeste oliewinning plaats in de Golf van Mexico. Van het bestaande programma voor oliewinning is één van de elf te veilen wingebieden buiten de Golf. Dat gaat om rechten voor winning in Alaska. Deze worden in 2021 geveild.

Ook in stroken voor de kust van Californië en Florida wordt wat Trump betreft in de toekomst mogelijk olie gewonnen.

Verzet

Verschillende gouverneurs langs de kusten van de Verenigde Staten hebben zich al uitgesproken tegen de plannen van Trump. Ook in circa 140 kustgemeenten is verzet aangekondigd tegen de plannen.

Naast de lokale politiek roeren ook milieuorganisaties zich in de discussie. Veel van deze organisaties hebben eerder al gezegd dat ze zich zouden verzetten als Trump inderdaad zou besluiten om meer oliewinning mogelijk te maken in de kustgebieden.

Beleid

Het besluit van de regering Trump om meer oliewinning mogelijk te maken, past bij zijn beleid op het gebied van milieu en energie. Zo is Trump van mening dat het weer makkelijker moet worden om kolenmijnen te openen en wil hij hij ook de uitstooteisen van energiecentrales verminderen.

Ook stapte de VS onder leiding van Trump uit het klimaatakkoord van Parijs, wat de Amerikaanse regering op veel kritiek kwam te staan van de internationale gemeenschap.