Teleurstellende kerstperiode voor warenhuisketen Debenhams

De vergelijkbare omzet – de omzet in winkels die langer dan een jaar open zijn – daalde in de laatste maanden van het jaar met 1.3 procent. De brutomarge lijkt in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2017-2018 1,5 procent lager uit te komen dan een jaar eerder.

In een verklaring op de website spreekt topman Sergio Bucher van uitdagende marktomstandigheden. Als gevolg van de felle concurrentie in de retail, heeft Debenhams forse kortingen doorgevoerd tijdens de kerstperiode en dat drukte de marges.

De winstwaarschuwing tempert het optimisme over de detailhandel, dat vorige week net gevoerd was door het bedrijf Next. De verkoper van onder meer huishoudelijke artikelen en meubels verhoogde zijn winstprognose.

Het aandeel Debenhams verloor in de ochtendhandel in Londen 24 procent.