Altice en Galapagos grote winnaars op beurs Amsterdam

Beleggers waren überhaupt tamelijk goedgemutst, geholpen door de sterke start van het nieuwe beursjaar op Wall Street. De toonaangevende beursgraadmeters in Europa eindigden allemaal in de plus.

De AEX-index op het Damrak sloot 0,8 procent hoger op 549,34 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 847,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Altice ging duidelijk aan kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam, met een winst van 7,7 procent. Het Franse mediabedrijf M6 heeft een deal gesloten met Altice over de uitzendrechten van zijn zenders. Door schuldenproblemen ging het aandeel Altice vorig jaar nog flink omlaag en de koers van het bedrijf is nu nog steeds erg volatiel.

Galapagos dikte 3,5 procent aan na een update van zijn portfolio op het gebied van taaislijmziekte. De onderneming liet ook weten een betaling van 10 miljoen dollar te ontvangen van samenwerkingspartner AbbVie, in verband met de start van een bepaalde studie.

Ook Randstad was in trek, na een adviesverhoging door Credit Suisse. De uitzender won 2,2 procent. AkzoNobel kreeg er verder 1,3 procent bij. Renier Vree wordt de nieuwe financieel directeur voor de divisie Specialty Chemicals. Akzo maakte eerder al bekend dat het die divisie wil afsplitsen. Volgens de verfreus ligt het bedrijf op koers om dat proces in april dit jaar af te ronden.

In de MidKap verloor groothandelsbedrijf Sligro 0,6 procent na publicatie van de omzetcijfers. Het bedrijf moest het wederom vooral hebben van zijn groothandelstak. Bij de al langer kwakkelende supmarktdochter Emté liepen de verkopen over heel 2017 slechts een fractie op.

Buiten Nederland trok een update van Next veel belangstelling. De Britse kledingverkoper schroefde zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar op dankzij sterker dan verwachte kerstverkopen en het aandeel ging 6,7 procent omhoog.

Door de onrust in Iran zaten de olieprijzen in de lift. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 61,44 dollar. Brentolie klom 1,5 procent in prijs, tot 67,57 dollar per vat. De euro was verder 1,2026 dollar waard, tegen 1,2057 dollar een dag eerder.