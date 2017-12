Bonussen keren terug bij Deutsche Bank

Dit vertelt John Cryan, CEO bij de grootste bank van Duitsland, in een gesprek met de Duitse zakenkrant Börsen Zeitung.

De bank worstelde vorig jaar met een miljardenboete van toezichthouders voor de verkoop van 'giftige' hypotheekpakketen aan investeerders. Deutsche Bank moest besparen en de bonussen daalden van 2,4 miljard euro naar 546 miljoen euro in 2016.

De bank heeft nog steeds te maken met een uitdagende omgeving. Zo daalde de omzet bij de zakenbank met 25 procent in het derde kwartaal, is het nog niet duidelijk wat voor gevolgen de belastingplannen van Donald Trump gaan hebben en moet de bank omgaan met de onzekerheid van de Brexit.

Toch gaat het wel beter met Deutsche Bank dan in 2016. "We hebben altijd gezegd dat we terug zullen keren naar ons normale compensatiesysteem in 2017", zegt Cryan. "En we zullen ook in sommige gebieden de salarissen verhogen", voegt hij toe zonder details te geven.