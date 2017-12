'Beleggersvertrouwen voorafgaand aan nieuw jaar opnieuw naar recordniveau'

Veel beleggers verwachten dat de beurs nog verder zal stijgen de komende maanden, meldt de bank zaterdag.

Of deze particulieren zulke goede voorspellers zijn, is maar de vraag. In september dachten veel beleggers dat de AEX-index eind december rond 499 punten zou staan. De beurs eindigde 2017 afgeopen vrijdag met een stand van 544 punten.

In de beleggersbarometer betekent een stand boven 100 punten dat de meeste beleggers positief zijn over financiële markten. Sinds 2010 is de indicator gedaald naar een stand van 60 punten eind 2011 om vervolgens te stijgen naar het huidige recordniveau.