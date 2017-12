Kleine winsten op beurzen New York

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 24.837,51 punten. De brede S&P won 0,2 procent tot 2687,54 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 6950,16 punten.

Financiële fondsen gingen over een breed front vooruit. Ook Citigroup (plus 0,3 procent) bleef aan de goede kant van de score. De bank kreeg een boete van 11,5 miljoen dollar van de toezichthouder voor het verkeerd adviseren van klanten. Dit gebeurde door een technisch mankement.

Amazon

Webwinkelreus Amazon won 0,3 procent. Het techbedrijf zou overwegen te investeren in Saudi-Arabië. Amazon zou al met de nodige instanties in gesprek zijn over licenties.

Verder zaten grondstofprijzen in de lift. Zo bereikte de koperprijs zijn hoogste niveau in bijna vier jaar tijd, geholpen door een gestegen vraag uit China. Ook de zwakkere dollar hielp mee. Ruw materiaal wordt over het algemeen in Amerikaanse valuta afgerekend.

In het kielzog gingen grondstofbedrijven als Freeport McMoRan (plus 3,1 procent) en US Steel (plus 2,1 procent) mee omhoog.

Live Ventures

Live Ventures was verder een opvallende stijger. Het aandeel van het bedrijf achter internetmarketingbureau LiveDeal maakte een koerssprong van dik 50 procent nadat het met veel beter dan verwachte omzetcijfers naar buiten was gekomen.

Verder bleek dat de wekelijkse uitkeringsaanvragen iets hoger uitvielen dan verwacht. Ook de groothandelsvoorraden stegen harder dan door kenners voorzien. De activiteit in de industrie rond de Amerikaanse stad Chicago groeide in december ook harder dan waar in doorsnee rekening mee werd gehouden.

De euro was 1,1944 dollar waard, tegen 1,1950 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 59,91 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 66,72 dollar per vat.