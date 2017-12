Europese beurzen sluiten met winst

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,4 procent hoger op 549,39 punten. De MidKap steeg 0,2 procent op 833,39 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,6 procent. Londen ging 1 procent vooruit.

Staalconcern ArcelorMittal was de koploper in de AEX met een plus van 2 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was supermarktbedrijf Ahold Delhaize met een min van 1,1 procent.

Shell

Shell won 1,7 procent. Het olie- en gasconcern trekt zich eind maart al terug uit het Iraakse Majnoon-olieveld. Dat liet het Iraakse ministerie van olie weten. Eerder gonsden nog geruchten over een vertrek per eind juni. Shell heeft een belang van 45 procent in het olieveld bij Basra. Ook maakte Shell de overname bekend van de Britse energieleverancier First Utility, zonder financiële details te vermelden.

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 2,3 procent. ASR leverde 1 procent in en stond daarmee bij de grootste dalers bij de middelgrote fondsen. Klachteninstituut Kifid oordeelde dat de verzekeraar en voorganger Stad Rotterdam klanten met een beleggingsverzekering te veel kosten in rekening heeft gebracht, meldde belangenorganisatie Wakkerpolis. ASR kan niet tegen de uitspraak in beroep.

Ajax

Ajax verloor 0,4 procent op Beursplein 5. De beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam heeft hoofdtrainer Marcel Keizer op non-actief gesteld. Datzelfde geldt voor assistent-trainer Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, die individueel trainer is en ook deel uitmaakt van het zogenoemde technisch hart van Ajax. Michael Reiziger is benoemd tot interim-hoofdtrainer.

In Frankfurt zette het door een boekhoudschandaal geplaagde winkelconcern Steinhoff de val voort. Het aandeel zakte 3,2 procent. De Finse maker van netwerkapparatuur Nokia steeg in Helsinki 4 procent na een patentakkoord met het Chinese technologieconcern Huawei.

De euro was 1,1871 dollar waard, tegen 1,1882 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 58,19 dollar. Brentolie klom 0,1 procent tot 64,62 dollar per vat.