Japanse beurs lager na besluit centrale bank

Daarnaast verwerkten beleggers de goedkeuring van de belastinghervormingen in de Verenigde Staten.

De toonaangevende Nikkei eindigde 0,1 procent in de min op 22.866,10 punten. Pasona Group maakte een koerssprong van dik 12 procent en bereikte een nieuw recordniveau. Het Japanse uitzendconcern verhoogde zijn winstverwachting voor de zes maanden tot eind november.

Bierbrouwer Asahi steeg 0,7 procent. Het Japanse moederbedrijf van onder meer Grolsch verkoopt vrijwel zijn gehele belang in de Chinese brouwer Tsingtao Brewery aan het Chinese conglomeraat Fosun International, dat 7,4 procent won in Hongkong.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,5 procent en de beurs in Shanghai koerste 0,6 procent hoger.

De All Ordinaries in Sydney zakte 0,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 1,6 procent, door stevige koersverliezen van grote technologiebedrijven als Samsung (min 3,3 procent) en SK Hynix (min 3,9 procent).