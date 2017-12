Weinig beweging op beurzen Verre Oosten

De Japanse Nikkei eindigde 0,1 procent in de plus op 22.891,72 punten onder aanvoering van de financiële bedrijven. Mitsubishi UFJ Financial Group en Dai-ichi Life Holdings stegen 2,1 en 2,5 procent.

Japan Display dikte ruim 3 procent aan. Volgens zakenkrant Kyodo onderhandelt de schermenmaker over een investering van omgekeerd 1,5 miljard euro van drie Chinese branchegenoten, waaronder BOE Technology Group.

De Japanse bouwbedrijven zakten verder weg door het onderzoek naar fraude bij de aanbesteding van de bouw van het traject van de magneettrein.

Zakenkrant Nikkei meldde dat Taisei zijn concurrent Obayashi heeft verzocht om niet mee te dingen naar een tunnelproject omdat de bouwer samen met een andere concurrent Kajima dat project wilde doen. Taisei en Kajima, die het project kregen toegewezen, zakten 2,7 en 1,3 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,1 procent bij en de Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in.