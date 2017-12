Wall Street doet stapje terug in afwachting van stemming belastinghervormingen

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 24.754,75 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2681,47 punten. Schermenbeurs Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt op 6963,85 punten.

Beleggers zijn erg geïnteresseerd in de belastingplannen, omdat die gunstig uitpakken voor bedrijven en rijke Amerikanen. Het Huis van Afgevaardigden ging in de loop van de handelsdag al akkoord. Als beide kamers van het Congres akkoord zijn, dan kan president Donald Trump woensdag zijn handtekening zetten onder de wet, die de grootste belastingherziening in de VS in dertig jaar betekent.

Facebook ging bijna 1 procent omlaag. Het bedrijf is door de Duitse kartelwaakhond op de vingers getikt omdat het privacyregels aan zijn laars lapte. Eerder waarschuwde ook de Franse mededingingsautoriteit voor machtsmisbruik door de techreus.

Apple

Apple leverde verder ruim 1 procent in, na een adviesverlaging. Analisten van Instinet zijn vooral voorzichtig over de mogelijke verkopen van de nieuwe iPhone X komend kwartaal.

Ook automarktplaats Cars.com stond in de schijnwerpers. De activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van bijna 10 procent in het bedrijf genomen. Het aandeel noteerde een kleine 5 procent in de plus.

De koers van General Motors reageerde daarnaast op een adviesverhoging door RBC. De kenners zijn vooral positiever over de winstverwachting voor komend jaar. Het bedrijf kreeg er bijna 1 procent aan beurswaarde bij.

Raket

LongFin was eveneens in trek, met een plus van zo'n 6 procent. Het fintechbedrijf dat pas sinds vorige week op Nasdaq genoteerd is, zag zijn beurswaarde maandag al met 229 procent stijgen na de overname van blockchain-provider Ziddu.com. Vrijdag ging het aandeel ook als een raket.

De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1816 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent in prijs tot 57,46 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 63,77 dollar per vat.