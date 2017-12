Belgische fruithandelaar Greenyard in gesprek met branchegenoot Dole over fusie

Het is echter nog niet zeker of een overeenkomst wordt bereikt, waarschuwen de Belgen. Dole zou ruim 2,5 miljard dollar moeten opbrengen, wisten ingewijden maandag aan persbureau Reuters te melden.

Beide fruitbedrijven zijn ook in Nederland actief. Het in Brussel aan de beurs genoteerde Greenyard is een belangrijke leverancier van Albert Heijn. Dole is vooral bekend van zijn bananen en ananassen.

Dole is grotendeels in handen van de 94-jarige miljardair David Murphy. Eerder werd al bekend dat hij ook keek naar een beursgang om zijn belang in het bedrijf te gelde te maken. Het bod van Greenyard zou echter zijn voorkeur hebben.