Aziatische beurzen overwegend vooruit

In Japan namen beleggers wat gas terug na de stevige koerswinst een dag eerder. De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.868,00 punten. De Japanse effectenhuizen Nomura Holdings en Daiwa Securities deden het beter dan de bredere markt en klommen tot 1,5 procent.

De Japanse bouwbedrijven bleven echter onder druk staan vanwege het onderzoek naar fraude bij de aanbesteding van de bouw van het traject van de magneettrein. Taisei en Shimizu, twee van de vier grootste bouwbedrijven in Japan, verloren 6,3 en 2,8 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,6 procent aan. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,2 procent.