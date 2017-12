Aandeel Gemalto grootste stijger in hogere AEX

Grootste stijger in Amsterdam was digitaal beveiliger Gemalto na een overnamedeal met het Franse technologiebedrijf Thales.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,8 procent hoger op 553,29 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 831,43 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 1,6 procent. De FTSE in Londen won 0,7 procent.

Gemalto

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam was Gemalto verreweg de grootste stijger met een winst van 5,6 procent. Het bedrijf sloot een akkoord met Thales over een overname voor ongeveer 4,6 miljard euro.

Afgelopen week heeft Gemalto nog een overnamevoorstel van zijn eveneens Franse branchegenoot Atos afgewezen. Thales won in Parijs 8,2 procent en Atos zakte 1,6 procent.

Unilever

Unilever kreeg er 0,5 procent bij. Het concern verkoopt zijn margarinetak voor ruim 6,8 miljard euro aan investeringsmaatschappij KKR. Volgens ING-analist Reg Watson heeft Unilever echter een ''gouden kans'' gemist, omdat een verkoop van de volledige voedingsactiviteiten winstgevender zou zijn geweest. Shell was de verliezer van de dag met een daling van 0,3 procent.

Chipbedrijven deden het verder opvallend goed. Zo steeg ASML 2 procent in de AEX en waren ASMI en Besi met winsten tot 4,9 procent bij de grootste stijgers bij de middelgrote bedrijven.

Arcadis

In de MidKap kreeg Arcadis er verder 3,2 procent bij. Het advies- en ingenieursbureau gaat bijdragen aan de ontwikkeling van een groot metroproject in de Australische stad Melbourne.

Verder kregen sommige beursgenoteerde beursintermediairs een knauw. Mogelijk verbiedt de Europese markttoezichthouder Esma zogeheten binaire opties en andere riskante beleggingsproducten als cfd's. Bedrijven als IG Group, Plus500 en CMC Markets verloren in Londen 9,3 tot 12,5 procent.

Steinhoff

In Frankfurt klom het door een boekhoudschandaal geplaagde Steinhoff meer dan 8 procent. Het winkelconcern verkoopt een deel van zijn belang in investeringsbedrijf PSG Group om geld op te halen.

De euro was 1,1804 dollar waard, tegen 1,1773 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 57,44 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 63,52 dollar per vat.