Nikkei begint met stevige winst aan nieuwe week

Beleggers stapten na vier verliesbeurten op rij weer in de markt, geholpen door optimisme dat de Amerikaanse belastinghervormingen zullen worden goedgekeurd. Een sterker dan verwachte groei van de Japanse export bood eveneens steun aan de handel.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent hoger op 22.901,77 punten. Vooral de financiële bedrijven en exporteurs waren in trek bij beleggers. Sumitomo Mitsui Financial Group, Dai-ichi Life Holdings en Mitsubishi UFJ Financial Group stegen tot 2,9 procent. Belangrijke exportbedrijven als Toyota en TDK wonnen 2,8 procent en 2,6 procent.

Shimizu en Kajima verloren tot 2,7 procent. De Japanse autoriteiten hebben invallen gedaan bij deze grote bouwbedrijven van Japan wegens verdenkingen van fraude bij de aanbesteding van de bouw van het traject van de magneettrein.

De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen ook overwegend vooruit. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney klom 0,7 procent en de Kospi in Seoul eindigde nagenoeg vlak.