Galapagos blinkt uit op winnend Beursplein

De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 548,67 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 822,06 punten.

De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. De Parijse beurs leverde 0,2 procent in.

Galapagos was veruit de sterkste stijger in de hoofdindex. Het bedrijf liet weten de optie uit te oefenen om filgotinib samen met partner Gilead Sciences te verkopen in acht Europese landen, bij goedkeuring van het medicijn voor commerciële verkoop.

Verder verloopt de termijn waarop Gilead zijn belang van ruim 13 procent in Galapagos niet mag verkopen eind dit jaar.

KPN

Telecomconcern KPN won 1,5 procent na het nieuws dat de concurrenten Tele2 en T-Mobile Nederland op de Nederlandse markt onder een dak verder gaan. Tele2 steeg daarop in Stockholm bijna 2 procent en Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, zakte in Frankfurt 0,7 procent.

Ook Unilever stond in de belangstelling. Min of meer gelijktijdig met de slotbel werd bekend dat investeringsmaatschappij KKR de nieuwe eigenaar wordt van de margarinetak van Unilever.

Met de deal is ruim 6,8 miljard euro gemoeid. Unilever eindigde 0,7 procent hoger.

Gemalto

Gemalto verloor verder 0,1 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van bronnen dat de digitaal beveiliger overweegt om toch gesprekken aan te gaan met Atos over een overname.

Elders in Europa trok Hennes & Mauritz (H&M) veel aandacht, met een min van 13 procent in Stockholm. De Zweedse modeketen wist in het afgelopen kwartaal minder klanten naar zijn winkels te trekken.

In Frankfurt zakte Steinhoff daarnaast 6,5 procent. President-commissaris en grootaandeelhouder Christo Wiese vertrekt bij het door een boekhoudschandaal geplaagde winkelconcern.

Euro en olie

De euro was 1,1773 dollar waard, tegen 1,1776 dollar een dag eerder.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 57,35 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 63,37 dollar per vat.