Nikkei eindigt week met verlies na schommelingen

Uit het rapport moest blijken dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gestegen tot het hoogste niveau in elf jaar.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,6 procent lager het weekeinde in op 22.553,22 punten. Het was de vierde verliesbeurt op rij. De hoofdindex leed deze week een verlies van 1,1 procent.

De aanbieders van mobiele telefonie stonden opnieuw onder druk na de eerdere aankondiging van online-retailer Rakuten om een toetreding tot de markt te overwegen. Softbank, NTT Docomo en KDDI zakten tot 6,7 procent door de dreiging van een toenemende concurrentie. Rakuten zelf zakte 5,5 procent.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen ook overwegend omlaag na de koersverliezen in Europa en op Wall Street. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,7 procent. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,2 procent en de Kospi in Seoul klom 0,3 procent.