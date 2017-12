Consortium tekent contract Blankenburgtunnel

De Belgische baggeraar maakte donderdag bekend dat de handtekening onder het contract staat. Naast Deme bouwt ook Ballast Nedam mee aan de ontsluiting.

Eerder liep er nog een rechtszaak tegen de gunning. Het winnende consortium van DEME en Ballast Nedam zou volgens concurrenten BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI vals hebben gespeeld door een adviseur in te schakelen die in de voorbereiding van de aanbesteding voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte. De rechter ging daar evenwel niet in mee.

De opdrachtsom voor de Blankenburgtunnel is circa 1 miljard euro. De tunnel moet tussen 2022 en eind 2024 worden opgeleverd. De opdracht behelst het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud voor een looptijd van twintig jaar na oplevering.

Macquarie Capital

Grootste aandeelhouder in het consortium is investeerder Macquarie Capital dat een belang heeft van 70 procent. Ballast en DEME zijn goed voor ieder 15 procent.

In totaal gaat het om een traject van 4 kilometer, inclusief de tunnel, die de verbinding vormt tussen rijkswegen A20 en A15. De nieuwe weg zal als rijksweg A24 door het leven gaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt van een mooie stap in het proces rond de aanleg van de verbinding in ''deze economisch belangrijke regio".