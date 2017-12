Japanse beurs zet daling voort

Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente voor de derde keer dit jaar te verhogen. Ook werd uitgekeken naar de rentebesluiten van de Bank of England en de Europese Centrale Bank, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager de dag uit op 22.694,45 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij. Rakuten zakte bijna 5 procent nadat de online-retailer liet weten een stap naar de markt van mobiele telefonie te overwegen. Het bedrijf zou daarmee de concurrentie aangaan met aanbieders van mobiele telefonie als NTT Docomo, KDDI en Softbank, die tot 2,3 procent verloren.

Panasonic dikte 2,4 procent aan. Het technologieconcern is gesprekken gestart met automaker Toyota (plus 0,2 procent) om samen accu's te ontwikkelen en te produceren voor elektrische en hybride voertuigen.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de industriële productie in Japan in oktober met 0,5 procent is gegroeid. In China groeide de industriële productie in november conform verwachting met 6,1 procent en namen de winkelverkopen vorige maand met 10,2 procent toe.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,6 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent. De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een plus van 0,5 procent, dankzij koerswinsten onder de grote Zuid-Koreaanse technologiebedrijven.